لا علاج له.. مرض مناعي ذاتي قد يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تظل متلازمة شوغرن، وهي مرض مناعي ذاتي مزمن يعوق قدرة الجسم على إنتاج السوائل، بلا علاج، ما يترك الكثيرين يعانون من أعراضها المستمرة.

تظهر هذه الحالة المزمنة عادة لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا، وتؤثر بشكل غير متناسب على النساء.

وفي حين أن العلاج النهائي بعيد المنال، فإن هناك علاجات للتخفيف من الأعراض، والتي إذا تم تجاهلها، يمكن أن تتفاقم إلى مشكلات صحية خطيرة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

تسلط هيئة الخدمات الصحية البريطانية الضوء على الأعراض الأساسية لمتلازمة شوغرن، وهي جفاف العينين والفم والجلد، إلى جانب التعب وجفاف المهبل وآلام العضلات أو المفاصل وتضخم الغدد اللعابية والطفح الجلدي.

ولا يزال السبب الدقيق لمتلازمة شوغرن محاطا بالغموض، ولكنها تتضمن قيام الجهاز المناعي بمهاجمة الآليات المسؤولة عن إنتاج السوائل عن طريق الخطأ، ما يشكل تهديدًا خطيرًا بشكل خاص لوظائف الكلى والعين والرئة.

تزيد جفاف العين، وهي إحدى السمات المميزة لمرض شوغرن، بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات في العين وحتى فقدان البصر بشكل دائم في حالة عدم الحصول على الرعاية المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، يكون المصابون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين بخمس مرات، وإن كان ذلك بسبب انخفاض المخاطر الأساسية نسبيًا.

وتشير الأبحاث المنشورة في دورية Annals of Rheumatic Disease أيضًا إلى "خطر أعلى بشكل كبير" للإصابة بالأحداث القلبية الوعائية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لدى المصابين بمتلازمة شوغرن.

وقادت الدكتورة إليزابيث برايس، من قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى جريت ويسترن التابع لمؤسسة الخدمات الصحية الوطنية، إنشاء إرشادات رائدة تفحص مرض شوغرن في جميع الفئات العمرية.

تهدف هذه الإرشادات، التي نشرتها الجمعية البريطانية لأمراض الروماتيزم، إلى زيادة الوعي بهذه الحالة.

ويُعترف أيضًا بيوم 23 يوليو باعتباره يوم التوعية بمتلازمة شوغرن.

وفي مراجعتها للأدبيات حول هذا المرض، اكتشفت الدكتورة برايس أن المصابين بمتلازمة شوغرن معرضون لخطر متزايد من القلق والاكتئاب والألم والتعب، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد فقدان حاسة التذوق والشم وجفاف العين باعتبارها الآثار الجانبية الأكثر أهمية التي تؤثر على جودة حياة المرضى بشكل عام.

وسلطت أبحاث الدكتورة برايس الضوء على أن متلازمة شوغرن "هي حالة غير معترف بها بشكل كاف مع احتياجات كبيرة غير ملباة"، ودعت إلى تطوير تدابير محسنة حول نشاط المرض في الدراسات وتجارب العلاج، بحجة أن المعايير الحالية "تقلل من تقدير عبء المرض".

وحذرت أيضًا من التأخير الطويل في تشخيص الأشخاص المصابين بمتلازمة شوغرن، فضلاً عن الافتقار إلى الوعي وسوء إدارة المرض بين كل من الجمهور والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

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