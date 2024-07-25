لمرضى الكبد الدهني.. 5 أعشاب وتوابل مهمة لا غنى عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكبد من أهم أعضاء الجسم، فهو مسؤول عن تصفية السموم، وإنتاج البروتينات، وتخزين الطاقة.

لكن مع تراكم الدهون في خلايا الكبد، يصاب بمرض الكبد الدهني، الذي يهدد وظائفه الحيوية ويسبب مضاعفات صحية خطيرة.

وهناك بعض الأعشاب والتوابل الطبيعية التى تُذيب دهون الكبد، وفقا لما ورد في موقعي "webmd"، و" medicinenet".



الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مضاد للأكسدة قوي معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ما يعزز صحة الكبد.



الزنجبيل



يُسهم استهلاكه في تقليل الإجهاد التأكسدي وعلاج مرض الكبد الدهني، عن طريق تقليل إنزيمات الكبد والالتهابات ومقاومة الأنسولين .



القرفة

تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري الذي يُعد أحد عوامل خطر الإصابة بالكبد الدهني.



الزعتر



نظرا لأنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة "البوليفينولات" التي تُسهم في حماية خلايا الكبد من التلف الناجم عن الجذور الحرة.



الكمون



له خصائص مضادة للأكسدة تؤدي دورا مهما في حماية الكبد من التلف وتقلل من الالتهابات.

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