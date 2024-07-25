لن تتوقع.. 5 مشروبات غنية بالكافيين أكثر من القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك مشروبات في حياتنا اليومية تحتوي على نسبة عالية من الكافيين بنسب أكبر من القهوة.

لذا يجب الحرص واتباع طرق السلامة للحفاظ على صحتنا سليمة.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك مشروبات تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل مشروبات الشكولاته الساخنة الداكنة، السوداء والتي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مشروبات الطاقة غنية بالكافيين وتفوق القهوة بنسبة كبيرة، لذا يجب على الأشخاص الذين يصرفوا في تناولها توخي الحذر.

المشروبات الغازية

وأشارت إلى أن هناك بعض المشروبات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين بشكل كبير وتفوق القهوة، الشاي الأسود، والشاي الأخضر، والكاكو، وبعض أنواع المشروبات الغازية.

الاعتدال في تناول المشروبات الغنية بالكافيين

ونصحت عبدالوهاب بضرورة الاعتدال عند تناول هذه المشروبات بالرغم من أنها تساهم على التركيز والنشاط بسبب نسبة الكافيين المرتفعة إلا أن الإفراط على المدى الطويل يؤدي إلى الصداع وتلف الاعصاب، وبعض الأمراض المزمنة.

وقدمت عدة نصائح للشعور بالنشاط وتشمل:

- تناول المشروبات الطبيعة والغنية بفيتامين E، وسي، ا تعزز صحة الدماغ وتقي السكتات الدماغية.

- تناول الخضروات الغنية بالألياف.

- تناول كمية كبيرة من الماء.

- ممارسة الرياضة.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية.

تجنب التدخين.

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