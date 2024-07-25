تحميك من السكتة الدماغية والنوبة القلبية.. 4 أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كان شخص ما يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فهذا يعني أن لديه كمية كبيرة من مادة دهنية تُعرف بالكوليسترول في دمه، ورغم أنها ليست خطيرة في البداية، إلا أنها قد تتراكم مع مرور الوقت في الأوعية الدموية مسببة انسدادات.

وبحسب صحيفة express البريطانية، قد يؤدي هذا إلى منع تدفق الدم بشكل سليم عبر الشرايين، وبالتالي، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يشكل عامل خطر رئيسي للحالات الطبية الطارئة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية .

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول، والنظام الغذائي هو أحد هذه العوامل، على وجه التحديد، تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول.

ولكن إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي قد يؤدي أيضًا إلى التأثير المعاكس، ولهذا السبب، كشف خبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة عن أربعة أطعمة يمكنك تناولها في وجبة الإفطار لخفض مستويات الكوليسترول لديك.

وهذه الأطعمة هي:

الشوفان

الفول

نوع فاكهة معين

الأطعمة المدعمة بالستيرولات والستانولات.

أولا، كشف الباحثون أن زيادة تناول الألياف القابلة للذوبان يمكن أن يساعد في تقليل نوع من الكوليسترول يسمى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والذي يُعرف أحيانًا أيضًا باسم الكوليسترول "الضار".

ويرجع ذلك إلى أن الألياف القابلة للذوبان قادرة على العمل على "ربط" الكوليسترول في الجهاز الهضمي وإزالته من الجسم.

وأضافوا: "بعضها يمنحك دهونًا غير مشبعة، والتي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول السيئ بشكل مباشر، وبعضها يحتوي على ستيرولات نباتية وستانول، والتي تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول".

الشوفان

إن الخطوة الأولى السهلة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم هي تناول وعاء من دقيق الشوفان، إنه يعطيك من جرام إلى جرامين من الألياف القابلة للذوبان.

ويدعم هذه النصيحة خبراء من عيادة مايو، الذين قالوا: "يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، ما يقلل من نسبة الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL)، وهو الكوليسترول "الضار".

الفول

وقالت مؤسسة هارفارد الصحية: "الفول غني بشكل خاص بالألياف القابلة للذوبان، كما أن الجسم يحتاج إلى بعض الوقت لهضمه، مما يعني أنك تشعر بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة."

الفاكهة

إن إضافة الفاكهة إلى وجبة الإفطار ليس خيارًا لذيذًا فحسب، بل إنه خيار صحي أيضًا، ولخفض مستوى الكوليسترول، يوصي الخبراء في جامعة هارفارد بتناول التفاح والعنب والفراولة والحمضيات على وجه التحديد.

هذه الفاكهة غنية بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول السيئ.

الأطعمة المدعمة بالستيرولات والستانولات

وتشمل هذه الأنواع بعض أنواع السمن النباتي، وعصير البرتقال.

"قالت مؤسسة هارفارد هيلث: "إن الستيرولات والستانولات المستخرجة من النباتات تعيق قدرة الجسم على امتصاص الكوليسترول من الطعام، إن الحصول على جرامين من الستيرولات أو الستانولات النباتية يوميًا يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم بنحو 10%."

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