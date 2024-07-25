المكسرات النيئة أم المحمصة.. أيهما أفضل لصحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

المكسرات مصدر غذائي مغذي ومليء بالدهون المفيدة والبروتين والألياف، ولكن عند اختيار المكسرات، هناك خياران رئيسيان وهما الخام والمحمص، ويحتوي كلا النوعين على كمية مماثلة من البروتينات والكربوهيدرات.

وتحتوي المكسرات النيئة على المزيد من الألياف، بينما تحتوي المحمصة على المزيد من السعرات الحرارية والدهون.

وفي هذا التقرير نرصد لكم فوائد وعيوب المكسرات الخام والمحمصة، وفق ما ذكر موقع "medicalnewstoday" و"هيلث لاين" الطبي.

ما الفرق بين المكسرات النيئة والمحمصة؟

الفرق الأساسي بينهما هو أن المكسرات المحمصة يتم تسخينها من خلال عملية التحميص بالفرن، وتهدف كلتا الطريقتين إلى تحسين طعم وملمس المكسرات.

وتعتبر طريقة التسخين الجاف مهمة عند النظر في محتوى الدهون في المكسرات المختلفة.

ويؤدي التحميص إلى زيادة نسبة الدهون والسعرات الحرارية في معظم المكسرات، باستثناء الفستق، حيث يزيد القلي من محتوى الأحماض الدهنية به.

على عكس المكسرات المحمصة، لا يتم طهي المكسرات النيئة قبل التعبئة والتغليف، ومع ذلك، يتم بسترة المكسرات النيئة لمنع تفشي السالمونيلا.

وتعمل عملية البسترة على تعقيم المكسرات باستخدام إحدى طريقتين: التبخير أو التبخير بأكسيد البروبيلين الكيميائي (PPO)، وتستخدم معظم شركات تصنيع الجوز الكبيرة مادة PPO لبسترة منتجاتها.

إيجابيات وسلبيات المكسرات النيئة والمحمصة:

عند الاختيار بين المكسرات النيئة والمحمصة، يجب الأخذ في الاعتبار فوائد وعيوب كل نوع.

إيجابيات المكسرات النيئة:

-تحافظ على المزيد من العناصر الغذائية التي تحدث بشكل طبيعي، مثل مضادات الأكسدة وفيتامين E.

-تحتوي على سعرات حرارية ودهون أقل.

غنية بكمية قليلة من الصوديوم.

-تحتوي على عدد قليل من الجذور الحرة الضارة.

سلبيات المكسرات النيئة:

-تمتلك نكهة ورائحة شديدة.

-قد يتعرض الأشخاص الذين يتناولونها بلإفراط لـ PPO أثناء البسترة.

-تحتوي على مركبات طبيعية تقلل من قابلية هضمها، ما يسبب الانتفاخ واضطراب المعدة.

إيجابيات المكسرات المحمصة:

-لديها نكهة جيدة.

-أسهل للهضم.

-تقلل من خطر التعرض للبكتيريا الضارة، مثل: السالمونيلا والإشريكية القولونية.

سلبيات المكسرات المحمصة:

-تزيد من خطر الأكسدة والتعرض للجذور الحرة أثناء التخزين.

-يمكن أن تسبب التعرض للمادة المسرطنة "الأكريلاميد" عند تناولها بكميات كبيرة.

-تحتوي على كميات ضئيلة من تراكم الدهون المتحولة.

-تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

-عند تحميصها بالحرارة الجافة، فإنها تفقد محتوى الماء وتزيد نسبة الدهون.

أيهما أفضل؟

بشكل عام، تحتوي المكسرات في كلا النوعين على الكثير من العناصر الغذائية ولا يوجد فرق كبير بينهما، ومع ذلك، إذا كان عليك الاختيار، فمن الأفضل تناول المكسرات النيئة لأنها أكثر صحة من المحمصة.

ومن الضروري التأكد من أن المكسرات التي تشتريها لا تحتوي على نسبة عالية من الملح أو أي نوع آخر من التوابل.

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