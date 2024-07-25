"تظهر على وجهك".. علامات غير متوقعة لسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

المعدة تقوم بالكثير من المهام لصالح الجسم بخلاف هضم الطعام، وبالتالي عندما تصاب بالاضطراب فإن الجسم يحدث له نوع من التباطؤ.

وسرطان المعدة ليس نادرا ويحدث عندما يكون هناك نمو غير عادي للخلايا في المعدة، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".

علامات مبكرة لسرطان المعدة قد تظهر على الوجه:

نتوءات جلدية صغيرة:

يمكن أن يؤدي سرطان المعدة إلى اضطراب جلدي نادر يسمى "الحطام الأحمر الجلدي لأوفوجي".

ويسبب هذا الاضطراب نتوءات صغيرة مرتفعة على جلد الوجه والتهاب وتورم وتقشير في الوجه وأجزاء أخرى من الجسم.

كما يسبب حكة شديدة ويؤثر على المخاط والعقد الليمفاوية والجلد.

وتشمل التغيرات الجلدية الأخرى المرتبطة بسرطان المعدة ما يلي:

-عقيدات حمراء أو بنفسجية أو مفرطة التصبغ.

-لويحات حمراء تشبه التهاب النسيج الخلوي.

تقشير الوجه:

في كثير من الأحيان، قد تلاحظ تقشر بعض الجلد من الوجه بسبب الجفاف، وهذا يمكن أن يكون أحد علامات تطور سرطان المعدة.

تضخم الغدد الليمفاوية:

بالرغم من أنها قد لا تكون مرئية جدا، إلا أن العلامة المبكرة التي تنذر بالإصابة بسرطان المعدة هي تضخم الغدد الليمفاوية.

كما يمكن أن تمتلئ الغدد الليمفاوية بالمخاط، ما يسبب التهابا في أماكن مختلفة من الوجه، وخاصة الجبهة.

أعراض أخرى لسرطان المعدة:

إلى جانب هذه العلامات البارزة على الوجه، هناك بعض الأعراض الأخرى لسرطان المعدة، مثل: ضعف الشهية، وفقدان الوزن المفاجئ، وألم في المعدة طوال الوقت، والتورم، وحرقة المعدة وعسر الهضم، والقيء والغثيان، وانخفاض الهيموجلوبين.

وإذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، فإنه يسبب أعراضا إضافية.

على سبيل المثال، إذا انتشر إلى الكبد، فإنه يؤدي إلى اليرقان واصفرار الجلد والعينين.

وإذا انتشر إلى الغدد الليمفاوية، فإنه يمكن أن يسبب كتلا يمكن الشعور بها من خلال الجلد.

كيف ينتشر سرطان المعدة؟

يتطور سرطان المعدة ببطء على مر السنين، ويبدأ بتغيرات ما قبل السرطان في البطانة الداخلية للمعدة، قبل أن يتطور بشكل كامل نادرا ما تسبب هذه التغيرات المبكرة أعراض وغالبا ما تمر دون اكتشافها.

وتنتشر السرطانات في الجسم بثلاث طرق رئيسية، وهي: من خلال الأنسجة، ثم ينتشر السرطان من حيث بدأ بالنمو إلى المناطق المحيطة.

ثانيا، يمكن أن ينتشر السرطان أيضا من حيث بدأ بالوصول إلى نظامك الليمفاوي.

وبمجرد وصوله إلى هناك، يمكن أن ينتقل إلى أجزاء أخرى من جسمك عبر الأوعية الليمفاوية.

وأخيرا، إذا انتشر السرطان عبر الدم، فإنه ينتقل من حيث بدأ إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر الأوعية الدموية.

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