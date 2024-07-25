"فيلا بدبي وألماس".. هدايا فخمة لـ نجل أغنى رجل في آسيا بمناسبة زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تزوج أنانت أمباني، نجل أغنى رجل في الهند، من راديكا ميرشانت، وريثة شركة أدوية، في حفل زفاف ضخم بعد سبعة أشهر من الاحتفالات الضخمة التي سبقته.

وقد تصدر هذا الحدث الفخم عناوين الأخبار العالمية، لما تميز به من فخامة استثنائية وهدايا باهظة الثمن، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ضيوف من كبار الشخصيات ونجوم

أقيم حفل الزفاف في مدينة جامناجار الهندية، واستمر لعدة أشهر، وحضره حوالي 1200 ضيف من كبار الشخصيات، ضمت نخبة من رواد الأعمال والمشاهير، مثل مارك زوكربيرج وبيل جيتس، إلى جانب نجوم من بوليوود وهوليوود وسياسيين بارزين من مختلف أنحاء البلاد.

أبرز الهدايا لـ نجل أغنى رجل في آسيا بمناسبة زفافه

فيلا فاخرة بدبي

تميز حفل الزفاف بتقديم هدايا فخمة للعروسين، كان أبرزها فيلا فاخرة في نخلة جميرا بدبي في الإمارات بقيمة 62 مليون جنيه إسترليني، مقدمة من والد العريس موكيش أمباني.

وتبلغ مساحتها 3000 قدم مربعة وتحتوي على 10غرف نوم، وشاطئ خاص بها.

قلادة من اللؤلؤ والألماس

كما أهدت والدة العريس، نيتا، لراديكا قلادة من اللؤلؤ والألماس بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات المصنوعة خصيصًا بقيمة ملايين أخرى.

بروش من كارتييه

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل حصل العريس أنانت على بروش من كارتييه بقيمة مليوني جنيه إسترليني.

سيارة فارهة

بينما حصل الزوجان على سيارة بنتلي فارهة بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، ومجموعة أخرى من المجوهرات والملابس المصممة خصيصًا بقيمة إجمالية بالملايين.

مجوهرات ثمينة

حظي الزوجان أيضا على مجموعة من المجوهرات الثمينة، وشيك يُقدر بـ 100 ألف روبية أي ما يعادل "1194" دولار أمريكي، وحلي ذهبية وفضية، ومواد غذائية.

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