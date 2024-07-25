6 فواكه احذر تناولها ليلا لهذا السبب.. منها التفاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تناول الفواكه مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن والألياف، ولكن بعض أنواع الفواكه يفضل تجنب تناولها ليلا، لحماية جهازك الهضمي من المشكلات.

وفقا لموقع "thestates"، إليك 6 أنواع من الفواكه يُنصح بتجنب تناولها ليلا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي:

الحمضيات:

مثل البرتقال والجريب فروت، تحتوي على نسبة عالية من الحموضة التي تسبب حرقة المعدة وارتداد الحمض، ما يُشعرك بعدم الراحة وصعوبة النوم.

الأناناس:

غني بالبروميلين، وهو إنزيم يساعد على الهضم، لكنه يسبب عسر الهضم أو الإسهال إذا تم تناوله قبل النوم.

الكيوي:

مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، لكنه يحتوي أيضا على الأكتينيدين، وهو إنزيم يُزيد خطر الإصابة بردود فعل تحسسية أو اضطرابات في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

الموز:

غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم اللذان يساعدان على الاسترخاء، ولكنه يحتوي أيضا على نسبة عالية

من الكربوهيدرات التي ترفع مستويات السكر في الدم وتُعيق النوم إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

البطيخ:

فاكهة مرطبة ومنعشة، لكن من الأفضل تجنبه قبل النوم بسبب محتواه العالي من الماء، لأنه يُزيد من تكرار

الذهاب إلى الحمام خلال الليل.

التفاح:

الألياف الموجودة في التفاح صعبة الهضم، لذا يؤدي تناوله ليلا قبل النوم، إلى الشعور بعدم الراحة واضطرابات الجهاز الهضمي.

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