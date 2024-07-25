4 أطعمة تناولها ليلاً يعزز خصوبة الرجال.. و3 أنواع عليك تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - التغذية تؤدي دورًا رئيسيًا في خصوبة الرجال. اتباع نظام غذائي صحي غني بالمغذيات معينة يمكن أن يحسن من جودة الحيوانات المنوية وعددها.

الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية يقول لمصراوي، إليك 4 أطعمة يجب تناولها لزيادة الخصوبة

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

الجوز: غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين E، التوت: غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى، الشوكولاتة الداكنة: غنية بمضادات الأكسدة والفلافونويد، البروكلي: غني بفيتامين C والجلوتاثيون.

تساعد مضادات الأكسدة على حماية الحيوانات المنوية من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتُحسّن من جودتها وعددها.

الأطعمة الغنية بفيتامين D:

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين والتونة، صفار البيض

الفطر المعرض لأشعة الشمس.

يُساعد فيتامين D على تنظيم إنتاج هرمون التستوستيرون، والذي يلعب دورًا هامًا في صحة الحيوانات المنوية.

الأطعمة الغنية بالزنك

المحار

اللحوم الحمراء

البقوليات: مثل العدس والفاصوليا.

يُعدّ الزنك معدنًا أساسيًا لصحة الحيوانات المنوية، ويساعد على تحسين حركتها وعددها.

الأطعمة الغنية بفيتامين B12:

اللحوم

الدواجن

البيض

منتجات الألبان

يُساعد فيتامين B12 على تكوين خلايا الدم الحمراء، والتي تنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

3 أطعمة يجب تجنبها ليلاً لتعزيز صحة الحيوانات المنوية

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة

تُقلّل هذه الدهون من جودة الحيوانات المنوية وتُقلّل من عددها.

الأطعمة المصنعة

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من السكريات والدهون غير الصحية، والتي قد تُؤثّر سلبًا على صحة الحيوانات المنوية.

نصائح طبية مهمة لتعزيز صحة الحيوانات المنوية

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

الإقلاع عن التدخين

الحصول على قسط كافٍ من النوم

تقليل التوتر

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