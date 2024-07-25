من مكونين فقط.. مشروب يحرق السعرات الحرارية أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اتباع نظام غذائي مغذي قد يسهم في تعزيز صحة الأمعاء وامتصاص العناصر الغذائية الحيوية.

قد يساعد مشروب يحتوي على مكونين في تحسين الجهاز الهضمي وحرق السعرات الحرارية أثناء النوم، وهو "الجزر والليمون"، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

الجزر يحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات ومنخفض السعرات الحرارية، ويتمتع أيضا بمعدل هضم بطيء، ما يسهم في الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم.

ويُعرف الليمون أيضا بخصائصه المعززة للتمثيل الغذائي والهضم.

طريقة تحضير المشروب:

تقشر جزرة متوسطة الحجم وتقطع إلى شرائح مع ليمونة و250 مل من الماء، ثم يصفى المشروب ويصبح جاهزا.

ويتم هضم الجزر وامتصاصه ببطء، ما قد يسهم في الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

والليمون يساعد على التخلص من السموم وفقدان الوزن، وذلك لأنه منخفض السعرات الحرارية، ويعزز عملية التمثيل الغذائي والترطيب، ويحسن الهضم، ويوازن مستويات الحموضة.

وللحصول على أفضل الفوائد، من الأفضل تناول كوب واحد في الصباح على معدة فارغة ثم تناول كوب آخر قبل النوم.

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