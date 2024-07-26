بعد فيديو ضرب "الحماة".. 10 نصائح ذهبية لتحسين علاقتك بوالدة زوجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

خلال الساعات الماضية، انتشر مقطع فيديو صادم يُظهر اعتداء سيدة مصرية على حماتها بالضرب المبرح.

ووفقا للمقطع المتداول، فقد حدثت الواقعة في مدخل إحدى العمارات السكنية، حيث كانت الضحية، وهي سيدة مسنة، تنظف درجات السلم، بينما كانت تجلس زوجة ابنها وابنة زوجها على الدرج.

وبدأت المشادة الكلامية بين السيدات، لتتطور إلى اعتداء جسدي مروع من قبل زوجة الابن، حيث انهالت على حماتها بالضرب المبرح، وسحلتها على الأرض، ولم تتردد في ضربها "بحذاء" على رأسها.

وفي هذا الصدد، هناك 10 نصائح يمكنك اتباعها لتحسين علاقتك بوالدة زوجك، وذلك وفقا لموقعي "wikihow" و "huffpost":

الاحترام والتقدير:

عاملي حماتك باحترام وتقدير، واستمعي إليها باهتمام، وحاولي فهم وجهة نظرها.

التواصل بانتظام:

حافظي على التواصل معها بشكل منتظم، سواء عبر الهاتف أو الزيارات الشخصية، فهذا يعزز الروابط بينكما.

تقبل الاختلافات:

عليك معرفة أن كل شخص لديه عيوبه، فلا تنتظري من حماتك أن تكون مثالية، بل كوني صبورة ومتسامحة، وتجنبي التسرع في الحكم عليها.

التحكم بالعواطف:

حافظي على هدوئك عند تلقي الانتقادات، ولا تسمحي لعواطفك بالسيطرة عليك، واستمعي باهتمام لفهم وجهة نظرها.

المشاركة في الأنشطة:

شاركيها في بعض الأنشطة، مثل التسوق أو حضور المناسبات الاجتماعية، أو ساعديها في الأمور المنزلية.

الحوار المباشر:

تواصلي مع حماتك بشكل مباشر، واسأليها عن المشكلة الأساسية التي تؤثر على علاقتكما.

دور الزوج:

اطلبي من زوجك مساعدتك، فهو الرابط بينك وبين حماتك، ويمكنه أن يؤدي دورا مهما في تحسين العلاقة.

احترام المساحة الشخصية:

احترمي خصوصيتها ومساحتها الشخصية، ولا تتدخلي في شؤونها الشخصية أو علاقاتها مع الآخرين.

احترام الآراء:

من الضروري أيضا احترام آرائها، وتجنب الجدال معها أو محاولة تغيير رأيها.

التعبير عن التقدير

ادعيها لتناول العشاء معك أو لحضور حدث معا، وقدمي لها هدية صغيرة تعبر عن حبك وتقديرك لها.

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