حليب أم كريم واقي من الشمس؟ أيٌّ منهما يناسب بشرتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تتوفر واقيات الشمس في الأسواق بأشكال متنوعة، من بينها الكريمات والحليب، فما الفرق بينهما وأيهما يناسب نوع بشرتك؟

الحليب الواقي من الشمس: خفة ونعومة

يتميز الحليب الواقي من الشمس بقوامه السائل الخفيف، مما يجعله سريع الامتصاص وغير دهني. هذه الميزة تجعله مثاليًا للأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو الدهنية، وكذلك للأطفال. كما أنه يوفر تغطية خفيفة ومريحة للبشرة.

كريم واقي الشمس: حماية قوية

على الجانب الآخر، يتميز الكريم الواقي من الشمس بقوامه الكثيف الدسم، مما يوفر حماية أقوى للبشرة، خاصة في المناطق الجافة. كما أنه مقاوم للماء، مما يجعله مثاليًا للأنشطة الرياضية والتعرض الطويل لأشعة الشمس.

كيف تختار الواقي المناسب؟

نوع البشرة: إذا كانت بشرتك حساسة أو دهنية، فالحليب الواقي من الشمس هو الخيار الأفضل. أما إذا كانت بشرتك جافة أو تحتاج إلى ترطيب إضافي، فالكريم هو الخيار الأنسب.

المناسبة: إذا كنت ستمارس الرياضة أو ستتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، فاختر الكريم الواقي من الشمس المقاوم للماء.

عامل الحماية من الشمس (SPF): بغض النظر عن نوع الواقي الذي تختاره، تأكد من أنه يحتوي على عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30.

نصائح هامة

الاستخدام المنتظم: يجب تطبيق واقي الشمس على جميع المناطق المكشوفة من الجسم كل ساعتين، وحتى أكثر إذا كنت تسبح أو تتعرق.

الكمية المناسبة: استخدم كمية كافية من واقي الشمس لتغطية جميع المناطق المكشوفة.

الحماية الشاملة: لا تنسَ حماية شفتيك وعينيك باستخدام واقي شمس خاص بهما.

باختيار واقي الشمس المناسب واستخدامه بشكل صحيح، يمكنك حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس الضارة والحفاظ على نضارتها وشبابها.

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