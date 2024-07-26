دراسة تكشف: أسرار الحفاظ على شباب الدماغ في العشرينات

محمد اسماعيل - القاهرة - دراسة جديدة كشفت عن 7 عادات بسيطة يمكنها أن تحمي دماغك من الشيخوخة المبكرة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

صحة القلب هي مفتاح صحة الدماغ

وبحسب ما ورد في صحيفة "أورلاندو هيلث"، أظهرت الدراسة أن العناية بصحة القلب تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الدماغ. وتضمنت أهم العادات التي تساعد على تحقيق ذلك:

ضبط ضغط الدم: الحفاظ على ضغط دم صحي يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية التي تؤثر سلبًا على وظائف الدماغ.

التحكم في نسبة السكر في الدم: مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بالخرف، لذا فإن الحفاظ على مستويات سكر الدم ضمن المعدل الطبيعي أمر حيوي.

خفض مستوى الكوليسترول: ارتفاع الكوليسترول يزيد من خطر تصلب الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ.

عادات أخرى تعزز صحة الدماغ:

بالإضافة إلى العناية بصحة القلب، تشمل العادات التي تعزز صحة الدماغ:

النشاط البدني المنتظم: ممارسة الرياضة تحسن الدورة الدموية في الدماغ وتساعد على نمو الخلايا العصبية.

التغذية الصحية: اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يوفر للدماغ العناصر الغذائية اللازمة.

الحفاظ على وزن صحي: السمنة تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض الدماغ.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يضر بالأوعية الدموية ويقلل من تدفق الدم إلى الدماغ.

عوامل أخرى تؤثر على صحة الدماغ

دراسات أخرى أشارت إلى أهمية عوامل أخرى مثل:

النوم الكافي: الحصول على قسط كاف من النوم يساعد على تجديد خلايا الدماغ وتحسين الذاكرة.

التواصل الاجتماعي: العلاقات الاجتماعية القوية تساهم في الحفاظ على صحة الدماغ وتقلل من الشعور بالوحدة.

تعزيز المعنى والهدف في الحياة: وجود أهداف وأنشطة تمنح الحياة معنى يساهم في الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية.

تقليل التوتر: التعامل مع الضغوط النفسية بطرق صحية يساعد على حماية الدماغ.

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