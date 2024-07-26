أسباب فطريات الأظافر وطرق علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت مجلة "Stylebook" من ارتفاع خطر الإصابة بفطريات الأظافر بين مرضى السكري وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وذلك بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم وتراجع الدورة الدموية.

وأوضحت المجلة المتخصصة في الصحة والجمال أن التقدم في العمر يؤدي إلى بطء نمو الأظافر وزيادة سماكتها، ما يجعلها بيئة مثالية لنمو الفطريات.

كما أكدت المجلة أن أي شخص يمكن أن يصاب بفطريات الأظافر، خاصة عند التعرض لبيئات رطبة ودافئة مثل حمامات السباحة العامة، أو عند وجود جروح صغيرة حول الأظافر.

أبرز الأعراض:

وتتمثل أبرز أعراض الإصابة بفطريات الأظافر في تغير لون وشكل الظفر، وزيادة سماكته وهشاشته، وظهور رائحة كريهة في الحالات المتقدمة.

علاج فطريات الأظافر:

ونصحت المجلة بمراجعة طبيب الجلدية فور ظهور الأعراض، حيث يتوفر العديد من الخيارات العلاجية، منها الأدوية المضادة للفطريات، وعلاج الليزر، وفي الحالات الشديدة قد يلزم اللجوء إلى الجراحة لإزالة الظفر المصاب."

أسباب المقترحات:

الدقة العلمية: تم التأكيد على أهمية ضعف المناعة وتراجع الدورة الدموية كأسباب رئيسية للإصابة بفطريات الأظافر.

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التدرج: تم عرض المعلومات بشكل تدريجي، بدءًا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ثم الانتقال إلى الأسباب العامة والأعراض والعلاج.

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