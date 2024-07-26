6 أطعمة سحرية تحل حركة الإمساك المزمن

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تعاني من مشكلة الإمساك المزعجة؟ لا تقلق، الحل قد يكون في طبق طعامك! فالإمساك مشكلة شائعة يمكن التخفيف منها أو حتى القضاء عليها باتباع نظام غذائي غني بالألياف.

وبحسب ما ورد في صحيفة indiatimes، إليك قائمة بأفضل الأطعمة التي تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء."

الفواكه والخضروات

مفتاح صحة الجهاز الهضمي "الفواكه والخضروات هي حلفاؤك الأوفياء في مكافحة الإمساك. الألياف الموجودة فيها تعمل بمثابة مكنسة تنظف الأمعاء وتسهل عملية الإخراج. لا تتردد في تناول التفاح، الكيوي، الكمثرى، الموز، السبانخ، البطاطا الحلوة، والخرشوف يوميًا."

البقوليات

قوة غذائية لا تُضاهى "الفول والعدس ليسا مجرد مصدرًا للبروتين، بل هما أيضًا غنيان بالألياف التي تحفز حركة الأمعاء. أضف هذه البقوليات إلى وجباتك للحصول على فوائد صحية متعددة."

البروبيوتيك

بكتيريا صديقة للأمعاء "تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والكمbucha يمكن أن يساهم في تحسين الهضم وتخفيف أعراض الإمساك."

الفواكه المجففة

حل سريع وفعال "القراصيا والزبيب هما خياران ممتازان للتخلص من الإمساك. نقع الزبيب في الماء طوال الليل و تناوله في الصباح يمكن أن يكون له تأثير ملين طبيعي."

الحبوب الكاملة

طاقة وصحه "استبدل الأرز الأبيض والخبز الأبيض بالحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والشعير. هذه الحبوب غنية بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين الهضم."

نصائح طبية

يجب اتباع نظام غذائي غني بالألياف وشرب كمية كافية من الماء، يمكنك التخلص من مشكلة الإمساك وتحسين صحتك بشكل عام. تذكر، استشر طبيبك إذا استمرت المشكلة أو تفاقمت."

الاهتمام بالترطيب

ممارسة الرياضة بانتظام

الحد من الأطعمة المصنعة

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