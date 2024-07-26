دراسة تكتشف سببا محتملاً لإصابة النساء بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد عن صلة قوية بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الإصابة بمرض الذئبة، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة.

ما هي النتائج الرئيسية للدراسة؟

الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بالذئبة

ووفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجدت الدراسة أن النساء اللاتي يتناولن الكثير من الأطعمة المصنعة، الغنية بالمحليات الصناعية والمواد الحافظة، كن أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة بنسبة 56%.

المشروبات السكرية عامل خطر

كما أظهرت الدراسة أن استهلاك المشروبات المحلاة صناعياً والسكرية يزيد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 45%.

السمنة ليست العامل الوحيد

على عكس الاعتقاد السائد، لم تجد الدراسة أي صلة مباشرة بين السمنة ومرض الذئبة، مما يشير إلى أن المكونات الاصطناعية في الأطعمة المصنعة هي السبب الرئيسي.

ما هي الآثار المترتبة على هذه النتائج؟

تحذير من الأطعمة المصنعة

تدق هذه الدراسة ناقوس الخطر حول مخاطر استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، والتي ترتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل السرطان وأمراض القلب.

الحاجة إلى مزيد من الأبحاث: تحتاج هذه النتائج إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها وفهم الآليات البيولوجية التي تربط بين الأطعمة المصنعة ومرض الذئبة.

نصائح طبية للوقاية

الحد من الأطعمة المصنعة:

حاولي تقليل استهلاك الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسكر والملح والمواد الحافظة.

التركيز على الأطعمة الطازجة:

اعتمدي على الأطعمة الطازجة والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

قراءة الملصقات الغذائية:

قبل شراء أي منتج غذائي، اقرئي الملصق الغذائي بعناية وتجنبي المنتجات التي تحتوي على الكثير من المكونات الاصطناعية.

تشير هذه الدراسة إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على صحتك وحماية نفسك من الأمراض المزمنة.

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