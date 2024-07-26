تجنبها فورا.. أطعمة ترفع السكر في الدم أكثر من الحلويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن الحلويات ترفع نسبة السكر في الدم، لن هل تعلم أن بعض الأطعمة تسبب هذا الأمر أكثر من الحلوى؟.

وبحسب موقع everydayhealth، فإن بعض الأطعمة ترفع السكر في الدم أكثر من الحلويات، وهي:

الطعام المحتوى على الحبوب البيضاء

الأطعمة مثل المكرونة والخبز الأبيض والأرز من مصادر الكربوهيدرات المكررة تعمل على زيادة معدلات السكر فى الدم بشكل ملحوظ.

هذه الكربوهيدرات تؤثر على صحة الأمعاء، ما يرفع مؤشر السكر فى الدم بالتدريج.

الفاكهة والمحليات

الفاكهة طعام صحي لكن إذا أضفت عليه أي نوع من المحليات، فإنه يرفع نسبة السكر فى الدم.

الإفراط في تناول الفاكهة مثل العنب والمانجو، قد يرفع نسبة السكر في الدم.

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت وجبة واحدة فقط في اليوم

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