يقوي الدماغ.. تناول كوب من هذا المشروب على الريق يقي من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعد عصير الأفوكادو والكيوي مزيجًا غذائيًا غنيًا بالعديد من الفوائد الصحية، بما فيها مضادات الأكسدة.

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية العلاجية والمناعة، إن تناول كوب من هذا المشروب كل يوم يعزز من صحة الجسم، لما يحتوي عليه من مضادات الأكسدة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تناول هذا الكوب من عصير الأفوكادو والكيوي، يعزز من صحة القلب، ويساعد على خفض الكوليسترول الضار، لأنه غني بالدهون الأحادية والغير مشبعة، بالإضافة إلى أنه ينظم من ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشارت إلى أن الأفوكادو يعزز من صحة الهضم، ويقي الإمساك، كما يساعد الكيوي على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، ويحتوي كلا منهم على فيتامين e، سي، وهما عنصران مهمان في تحسين صحة البشرة، وتقليل الشيخوخة، والتجاعيد.

وأكدت على أن هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة، حيث يقي من السرطان ويعزز من صحة الجسم.

وقدمت عدة فوائد أخرى

حماية الشعر من التساقط.

تحسين صحة العيون.

تعزيز صحة الدماغ.

إنقاص الوزن.