باحثون: هذا النوع من النظام الغذائي خطر على القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تعلم أن ما نأكله قد يكون عاملاً حاسماً في صحة قولوننا؟ دراسة جديدة صادمة كشفت عن علاقة وثيقة بين النظام الغذائي الغربي وزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل التهاب الأمعاء وسرطان القولون.

فما هي الأسباب الكامنة وراء هذا الارتباط؟ وكيف يمكننا حماية أنفسنا؟

ووفق"مديكال نيوز توداي"، قارن الباحثون بين 6 أنظمة غذائية متبعة في جميع أنحاء العالم، لدراسة فوائدها ومخاطرها المحتملة.

ماهي الأنظمة؟

نظام البحر المتوسط، ونظام عالي الألياف، والنظام الغذائي النباتي، والنظام عالي البروتين، ونظام كيتو.

الأطعمة فائقة المعالجة

وأهم ما يميز النظام الغذائي الغربي، استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة، والدهون المشبعة، واللحوم الحمراء، وانخفاض تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

وتوصل الباحثون إلى أن النظام الغذائي الغربي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى المزمنة، وبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم، ويساهم في تطوّر مرض التهاب الأمعاء.

نظام البحر المتوسط

وعند تقييم النظام الغذائي للبحر المتوسط ​​مقارنة بالأنظمة الغذائية الـ 5 الأخرى، وجد الباحثون أنه يعزز بعض البكتيريا، ويقلل البكتيريا الضارة، ما يحسن تكوين ميكروبيوم الأمعاء.

وأكد الباحثون على أن تأثير النظام الغذائي للبحر المتوسط ​​على ميكروبيوم الأمعاء جعله مفيداً في إدارة الأمراض، مثل مرض التهاب الأمعاء، والسكري من النوع 2، وأمراض القلب.

ويتميز النظام الغذائي للبحر المتوسط ​​بوفرة الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، والأسماك، ومنتجات الألبان، وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء.