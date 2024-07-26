ما تأثير تناول 3 حبات من التين البرشومي على القلب والسكري معا

محمد اسماعيل - القاهرة - نرمين ضيف الله

التين البرشومي، من الفواكه المميزة الغنية بالعديد من الفوائد الغذائية، ويتميز بطعمة الحلو،كما أنه مصدر غني بعناصر غذائية عديدة ومفيدة لصحة الجسم، وخصوصا القلب والسكري.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن التين البرشومي، فاكه صيفية مذاقها لذيذ، وغنية بالعديد من العناصر الغذائية، كما أنه منخفض السعرات الحرارية.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تناول 3 حبات من التين البرشومي قبل النوم، يقلل من ارتفاع ضغط الدم، كما يعزز من أداء الجهاز الهضمي.

وأشارت إلى أن التين البرشومي يحسن من صحة الأوعية الدموية ويفاديخطر الإصابة بأمراض القلب،كما يخفض من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة إلى أنه مفيد لصحة العظام لأنه غني بالكالسيوم.

ونصحت مرضى السكري بالحد من تناول التين البرشومي بكمية كبيرة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر وله تأثير ضار على المرضى ويمكن أن يسبب ارتفاعه.

وقدمت عدة فوائد أخرى للتين البرشومي:

تقليل خطر الإصابة بالسرطان، لأنه غني بمضادات الأكسدة.

تنظيم ضغط الدم.

الوقاية من الإمساك.

الوقاية من تصبغات البشرة.

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت وجبة واحدة فقط في اليوم

لن تتوقع.. 5 مشروبات غنية بالكافيين أكثر من القهوة

مشروب سحري تناوله على الريق يحميك من 7 مشكلات صحية

لمرضى الكبد الدهني.. 5 أعشاب وتوابل مهمة لا غنى عنها

المكسرات النيئة أم المحمصة.. أيهما أفضل لصحتك؟