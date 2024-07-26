تناول ماء الليمون والكركم.. لن تتوقع ما يفعله بـ"بطنك" والسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إضافة ماء الليمون مع الكركم إلى روتينك الصباحي قد يكون له تأثير إيجابي على صحتك، خاصة إذا كنت تبحث عن التخلص من بعض دهون البطن.

ويقدم هذا المزيج القوي العديد من الفوائد، بحسب timesofindia.

يعزز عملية التمثيل الغذائي

يعزز عملية التمثيل الغذائي

يمكن أن يساعد تناول الماء بالليمون مع الكركم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، حيث يعمل فيتامين سي الموجود في الليمون على زيادة معدل التمثيل الغذائي، في حين تساعد خصائص الكركم الحرارية على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

يساعد على الهضم

يعمل الليمون على تحفيز إنتاج الصفراء، ما يساعد على هضم الدهون، في حين تعمل خصائص الكركم المضادة للالتهابات على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ.

يزيل السموم من الجسم

يعتبر ماء الليمون مدرًا طبيعيًا للبول، ويساعد على طرد السموم، بينما يدعم الكركم وظائف الكبد، ويعزز إزالة السموم.

يعزز المناعة

الليمون غني بفيتامين سي، وهو يعزز جهاز المناعة، كما أن الكركمين الموجود في الكركم له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، ما يوفر دعمًا إضافيًا للمناعة.

يقلل الالتهاب

يُعرف الكركم بتأثيراته القوية المضادة للالتهابات، ما يساعد على تقليل الالتهاب المزمن، وهو سبب شائع لزيادة الوزن ومشكلات صحية أخرى.

يعزز الترطيب

إن بدء يومك بشرب الماء بالليمون يضمن لك أن تبدأ يومك رطبًا، وهو أمر ضروري لصحتك وفعالية التمثيل الغذائي.

يحسن صحة الجلد

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون والكركم على مكافحة الجذور الحرة، ما يعزز صحة البشرة ونضارتها.

يوازن مستويات السكر في الدم

يمكن أن يساعد هذا المشروب على استقرار مستويات السكر في الدم، ومنع انخفاض الطاقة وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

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