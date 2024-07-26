مليون جنيه في الليلة.. 50 صورة لأغلى 5 أماكن في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل أماكن الإقامة في الساحل الشمالي، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

"الخليج 365" يقدم أغلى 5 فنادق للإقامة في الساحل الشمالي، وفقا لموقع "بوكينج".

ريكسوس العلمين

يتميز فندق ريكسوس العلمين المصنف 5 نجوم بموقع مواجه للشاطئ، حيث يقع على طول الساحل الشمالي الشهير لمدينة القاهرة، كما يوفر مرافق سبا من الدرجة الأولى و5 مسابح.

تحتوي جميع أماكن الإقامة على تلفزيون مع قنوات فضائية وحمّام خاص واسع.

يقدم ريكسوس العلمين للضيوف خيار الإقامة الكاملة بلص، ويمكنك الاستمتاع بوجباتك في مجموعة من المطاعم مع المأكولات التركية واللبنانية والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة طوال اليوم والمشروبات الغازية والميني بار.

يقدم البرنامج الترفيهي في ريكسوس العلمين أنشطة يومية مناسبة للجميع، بما في ذلك كرة الطائرة الشاطئية والتنس، كما يمكن للأطفال الاستمتاع بوقتهم في نادي Rixy للأطفال.

يشمل السبا في فندق ريكسوس العلمين مجموعة متنوعة من العلاجات، بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية و5 مسابح للأشخاص البالغين والأطفال، ويقع فندق ريكسوس العلمين على بُعد 19 كم من مطار العلمين الدولي.

سعر الليلة لشخص 48747 + 14116 ضرائب ورسوم بإجمالي 62863 جنيها

فندق Hotel Apartments At Address Marassi Golf Resort

تقع Address Marassi Golf Resort Hotel Appartments في منطقة سيدي عبد الرحمن في العلمين، وبالقرب من شاطئ صافي، وتضم بار وغسالة ملابس، كما يعتبر المطعم ومكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار الساعة والمصعد، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي مجاناً المتاحة في جميع أنحاء مكان الإقامة هذا من ضمن المرافق المتوفرة فيه، فيما يوفر مكان الإقامة خدمة نقل بحافلة المطار مقابل تكلفة، بالإضافة إلى مواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تحتوي بعض الوحدات على تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومطبخ مجهز بالكامل مع ميكروويف، بالإضافة إلى حمّام خاص مزود بمقصورة دش وأردية حمّام، فيما توفر بعض الوحدات غرفة لارتداء الملابس، حيث يمكن للضيوف تغيير ملابسهم فيها،

كما يتوفر أيضاً بار للوجبات الخفيفة ووجبات غداء مرزومة.

توفر الشقة الفندقية أيضاً مسبحاً داخلياً ومنطقة سبا للضيوف للاسترخاء فيها، كما يمكن للضيوف أيضاً الاسترخاء في الحديقة بجانب المسبح اللامتناهي أو على تراس التشمس.

تبعد Address Marassi Golf Resort Hotel Appartments مسافة 37 كم من بورتو مارينا، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة، حيث يقع على بُعد 114 كم.

سعر الليلة لشخص 14508 جنيها

منتجع Le Sidi - A TLT Signature Hotel

يقع Le Sidi - A TLT Signature Hotel في العلمين، وعلى بُعد 32 كم من بورتو مارينا، وهو مكان إقامة يضم مواقف خاصة للسيارات مجاناً ومسبحاً خارجياً موسمياً وتراس ومطعماً، كما يشمل هذا الفندق المصنف 5 نجوم بار، فيما يوفر مكان الإقامة خدمة الواي فاي مجاناً وخدمة الغرف وخدمات نقل المطار ومكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة.

تحتوي الغرف في هذا الفندق على منطقة جلوس، كما تتميز كل غرفة بأنها مكيّفة وتضم تلفزيون بشاشة مسطحة، بينما توفر بعضها في Le Sidi - A TLT Signature Hotel إطلالة على البحر، كما توفر جميع الوحدات للضيوف خزانة ملابس وغلاية.

يمكن للضيوف في مكان الإقامة الاستمتاع بإفطار من مأكولات حلال.

يعتبر مطار العلمين الدولي المطار الأقرب إلى Le Sidi - A TLT Signature Hotel، حيث يقع على بُعد 43 كم.

سعر الليلة لشخص 30213 جنيها

فندق Luxury Villa Marina 6 Alamen

يقع Luxury Villa Marina 6 Alamen في العلمين، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص وإطلالة على البحر وتراس، ويقع مكان الإقامة على بعد 2.9 كم من بورتو مارينا العلمين، ويضم منطقة شاطئ خاص ومواقف مجانية للسيارات. يمكن للضيوف الاستفادة من الحديقة.

تحتوي هذه الفيلا على 7 غرف نوم ومطبخ مع ميني بار وأدوات المطبخ وتلفزيون بشاشة مسطحة ومنطقة جلوس و4 حمامات مزودة بحوض استحمام ساخن. تحتوي هذه الفيلا أيضًا على شرفة يمكن استخدامها أيضًا كمنطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق. ولمزيد من الخصوصية، يحتوي مكان الإقامة على مدخل خاص وعازل للصوت، ويتوفر بار في الموقع.

يقع بورتو مارينا على بعد 10 كم من الفيلا. ويعتبر مطار العلمين الدولي المطار الأقرب لـ Luxury Villa Marina 6 Alamen حيث يقع على بعد 65 كم منها.

سعر الليلة لشخص 72540 جنيها

فيلا مارسيليا بيتش 4 سيدي عبد الرحمن

يقع مارسيليا بيتش 4 سيدي عبد الرحمن على بعد 40 كم من مقابر كوم الشقافة وعلى بعد 44 كم من حديقة حيوان الإسكندرية في أبو زعيرة، ويوفر مكان إقامة مع مطبخ.

يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات، تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 46 كم وتقع محطة مصر على بعد 40 كم من الفيلا.

توفر الفيلا الفسيحة المكيفة إمكانية الوصول المباشر إلى تراس مطل على الحديقة، وتتكون من غرفة نوم واحدة. ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

يقع استاد الإسكندرية على بعد 41 كم من الفيلا، في حين تقع مكتبة الإسكندرية على بعد 42 كم. ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـمارسيليا بيتش 4 سيدي عبد الرحمن حيث يقع على بعد 8 كم منها.

سعر الليلة لشخص مليون و88 ألف و100 جنيها

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