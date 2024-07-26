الامارات | "اليونسكو" تدرج مدينة "أم الجمال" موقعا أردنيا سابعا على لائحة التراث العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، إدراج "أم الجمال" موقعا أردنيا سابعا على لائحة التراث العالمي لليونسكو، التي تضم البترا وقصير عمرة وأم الرصاص ووادي رم والمغطس والسلط، وذلك خلال الاجتماع الـ 46 للجنة التراث العالمي المنعقدة في الهند.

وقال وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، خلال الاجتماع بعد الإعلان مباشرة، إن "أم الجمال" هي المدينة النبطية الثالثة بعد البترا وأم الرصاص والتي مثلت امتدادا لحكم الأنباط شمالا وشاهدا على قدرة الأنباط على بناء منظومة ذكية مستدامة على الرغم من شح المياه وتمثل المنعة التي تمتع بها أهل المنطقة في ذاك الوقت وحتى اليوم.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الأردنية، يأتي إدراج "أم الجمال" وحسب معايير اليونسكو لما تضمنه الملف الأردني والذي تم تقديمه سنة 2022 من قيمة عالمية استثنائية، واستيفائه أيضا لمتطلبات السلامة و/ أو الأصالة ونظام حماية وإدارة يضمن الحفاظ على الموقع.