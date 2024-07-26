3 أخطاء شائعة أثناء استخدام الثلاجة.. تسبب تلفها واحتراق الموتور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد الاعتماد على الثلاجات لحفظ الطعام ومنع فساده، لكن، ما لا يعرفه الكثيرون أن بعض العادات الشائعة عند استخدام الثلاجة في الطقس الحار، تهدد بتلفها واحتراق موتورها الداخلي.

ووفقا لموقع "Expert"، نوضح 3 أخطاء شائعة من أكثر الأسباب شيوعا لتلف الثلاجات واحتراق الموتور في فصل الصيف.

تراكم الغبار والأوساخ على ملفات التبريد:

تتواجد ملفات التبريد في الجزء الخلفي من الثلاجة، وهي مسؤولة عن تبريد الهواء داخلها. ويؤدي تراكم الغبار والأوساخ على هذه الملفات إلى ضعف قدرتها على تبريد الهواء، ما يُجبر موتور الثلاجة على العمل بشكل متواصل، ما يُزيد من خطر تلفه.

عدم تهوية الثلاجة بشكل كاف:

يحتاج موتور الثلاجة إلى تدفق الهواء البارد للعمل بشكل سليم، لذلك، يجب توفير مساحة كافية حول الثلاجة لضمان تهويتها بشكل جيد.

ويؤدي عدم تهوية الثلاجة بشكل كاف إلى ارتفاع درجة حرارة داخل موتورها، ما يؤدي إلى احتراقه وتلف الثلاجة.

ترك باب الثلاجة مفتوحا لفترة طويلة:

ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترة طويلة بمثابة "قاتل خفي" لها، فعند فتح باب الثلاجة، يدخل الهواء الدافئ إلى داخلها، ما يُجبر موتور الثلاجة على العمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة.

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