طبيب يحذر من 5 أطعمة شائعة تدمر صحة الكبد ومستويات السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعدّ الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، حيث يؤدي دورًا حيويًا في تصفية السموم، وتخزين الطاقة، وإنتاج البروتين، وتحويل الطعام إلى طاقة.

يمكن أن تُؤثّر بعض الأطعمة سلبًا على صحة الكبد، ممّا قد يُؤدي إلى تراكم الدهون، والالتهابات، وحتى التليف

سعيد شلبي استشاري الكبد والجهاز الهضمي يقول لمصراوي، 5 أطعمة شائعة تُشكل خطراً على صحة الكبد ومستويات السكر في الدم:

1- السكريات المضافة

تُعدّ السكريات المضافة من أكثر العوامل ضرراً لصحة الكبد، حيث تُحفّز تراكم الدهون في الكبد وتُؤدّي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.

وتشمل المصادر الرئيسية للسكريات المضافة:

الغازية

العصائر المُصنّعة

الحلويات

الحبوب المُصنّعة

2- اللحوم الحمراء

تُعدّ اللحوم الحمراء غنية بالدهون المشبعة والكوليسترول، ممّا قد يُؤدّي إلى تراكم الدهون في الكبد وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وينصح الأطباء بتناول كميات محدودة من اللحوم الحمراء، واستبدالها بمصادر أخرى للبروتين مثل الدجاج والأسماك والبقوليات.

3- الأطعمة المُقلية

تُعدّ الأطعمة المُقلية غنية بالدهون غير الصحية والكربوهيدرات المكررة، ممّا قد يُؤدّي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم وتراكم الدهون في الكبد.

وينصح بتقليل تناول الأطعمة المُقلية واستبدالها بطرق طهي صحية مثل الشوي أو السلق أو الطهي على البخار.

4- الأطعمة المُصنّعة

تُعدّ الأطعمة المُصنّعة غنية بالدهون غير الصحية، والصوديوم، والمواد الحافظة، ممّا قد يُؤدّي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وتراكم الدهون في الكبد.

وينصح بقراءة ملصقات الطعام باهتمام واختيار الأطعمة المُصنّعة بكميات قليلة قدر الإمكان.

5- الكحول

يُعدّ الكحول من أكثر العوامل ضرراً لصحة الكبد، حيث يُمكن أن يُؤدّي إلى تلف خلايا الكبد وتليف الكبد.

وينصح بتجنب شرب الكحول أو استهلاكه باعتدال شديد.

بالإضافة إلى تجنّب هذه الأطعمة، يُنصح باتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون، وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحة الكبد ومستويات السكر في الدم.

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