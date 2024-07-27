ودعا للدهون المزعجة.. 5 مشروبات سحرية لحرق الدهون وإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هل تبحث عن طريقة فعالة لفقدان الوزن دون حرمان نفسك من متعة الطعام؟ ، وهذا ما نوضحه في السطور التالية.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن، هناك 5 مشروبات رائعة لا تساعد فقط على حرق الدهون بل تشعرك بالشبع طوال اليوم، مما يسهل عليك إنقاص الوزن، والقوام الرشيق.

وأشارت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن هناك 5 مشروبات فعالة تتمثل فيما يلي:

الشاي الأخضر

من أشهر أنواع المشروبات الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون خاصة في منطقة البطن.

مشروب الزنجبيل

تناول كوب من مشروب الزنجبيل الدافيء يذيب الدهون، والمعروفة بخصائصها الحارقة للدهون، ويساعد على الهضم ويقلل الشعور بالجوع.

وأضافت أن هناك مشروبات أخرى مثل خل التفاح، وعصير الليمون، والماء.

وهناك نصائح إضافية تشمل ما يلي:

تجنب إضافة السكر للمشروبات.

- شرب هذه المشروبات دافئة.

- اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة.

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