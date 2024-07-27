3 علامات تكشف وجود تليف في الكبد.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعد تليف الكبد من الأمراض الخطيرة التي تصيبه، وتنتج عن تراكم النسيج الندبي بمرور الوقت، مما يعيق وظائف الكبد الحيوية، حسبما ذكر سعيد شلبي استشاري الكبد لمصراوي.

غالبًا ما يتم تشخيص تليف الكبد في مراحله المتقدمة، لذلك من المهم الانتباه إلى بعض العلامات التحذيرية المبكرة التي قد تنذر بوجود هذا المرض.

وفيما يلي 3 علامات رئيسية يجب الانتباه إليها

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

يحدث اليرقان عندما يتراكم البيليروبين، وهو منتج نفايات ينتجه الكبد، في الدم.

يظهر اليرقان على شكل اصفرار في الجلد وبياض العينين، ويمكن أن يكون مصحوبًا بحكة في الجلد وبول داكن اللون.

تورم الكبد (الاستسقاء)

عندما يتلف الكبد، يفقد قدرته على إنتاج البروتين الذي يساعد على منع تراكم السوائل في الجسم.

يؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء)

ويمكن أن يسبب أيضًا تورمًا في الساقين والكاحلين.

سهولة النزيف والكدمات

يلعب الكبد دورًا هامًا في إنتاج عوامل التخثر التي تساعد على وقف النزيف.

عندما يتلف الكبد، فإنه ينتج عوامل تخثر أقل، مما يزيد من خطر النزيف والكدمات بسهولة.

بالإضافة إلى هذه العلامات الرئيسية،هناك بعض الأعراض الأخرى التي قد تشير إلى تليف الكبد،مثل:

فقدان الشهية والتعب.

الغثيان والقيء.

الحكة الشديدة في الجلد.

الارتباك وضعف التركيز.

رائحة كريهة للفم.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات أو الأعراض، يجب استشارة الطبيب المختص

يمكن للتشخيص المبكر والعلاج أن يساعد في إبطاء تقدم تليف الكبد وتحسين فرص النجاة.

من المهم أيضًا اتباع نمط حياة صحي للوقاية من تليف الكبد

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

تجنب استخدام الأدوية والمواد المخدرة دون وصفة طبية.

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