الزيتون الأخضر والأسود.. ما الفرق بينهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور ميخائيل جينزبورج خبير التغذية الروسي عن المواد المفيدة والضارة والخصائص الغذائية الموجودة في الزيتون الأخضر والأسود.

وأوضح أن الزيتون الأخضر والزيتون الأسود يختلفان في اللون فقط، وليس في التركيب.

حيث أن الزيتون غني بالفيتامينات والعناصر المعدنية ويحتوي على مضادات أكسدة طبيعية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

كما أن وجود الزيت في الزيتون من الخصائص المفيدة لأن لزيت الزيتون خصائص علاجية كثيرة.

وعند استهلاك هذا الزيت الغني بأحماض أوميجا 9 الدهنية غير المشبعة باعتدال ينخفض مستوى الالتهابات وخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

كما أن الزيتون يؤكل فقط مملحا أو مخمرا، لذلك يحذر من الإفراط في تناوله لأنه في كلتا الحالتين يحتوي على نسبة عالية من الملح.

ويؤثر الإفراط في تناول الزيتون المالح سلبا على جدران الأوعية الدموية ويساهم في ارتفاع مستوى ضغط الدم. وهناك دراسات أظهرت أن الملح الزائد في النظام الغذائي "يقتل" بنفس سرعة السكر الزائد".

ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون الزيتون أساس التغذية، ولكن يمكن تناوله كإضافة صغيرة 2-3 حبات تضفي نكهة على الطعام، بعد الوجبة أو في منتصفها، هذا إذا كان الشخص لا يعاني من السمنة أو ارتفاع مستوى ضغط الدم.

أما بالنسبة للشباب والأشخاص الذين يمارسون الرياضة ويتطلب عملهم نشاطا بدنيا ولا يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم فيمكنهم تناول أكثر من ذلك".

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