يدمرك.. تناول كوبين من هذا المشروب يصيبك بمشكلة في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

من منا لا يستمتع بتذوق المشروب الغازي البارد المنعش؟ ولكن هل تعلم أن هذا المشروب بمثابة عدو خفي يهدد أعضاء الجسم، خاصة الكبد؟

دراسة تكشف

كشفت دراسة حديثة نشرت في المجلة الكندية لأمراض الجهاز الهضمي عن علاقة وثيقة بين استهلاك الصودا الدايت بانتظام والإصابة بأمراض الكبد الدهنية، هذه الحالة تتمثل في تراكم الدهون في الكبد، ما يؤثر على وظائفه الحيوية، وفقا لموقع "health".

أجرى الباحثون دراسة على مجموعة من الأشخاص وقارنوا بين معدلات استهلاك الصودا والعصائر المنكهة ونتائج فحوصات الكبد بالموجات فوق الصوتية.

وكانت النتائج صادمة، حيث أظهرت أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يتناولون الصودا الدايت بانتظام يعانون من درجات متفاوتة من أمراض الكبد الدهنية

كيف تؤثر الصودا الدايت على الكبد؟

يرجع السبب الرئيسي في هذا التأثير السلبي إلى المحليات الصناعية الموجودة في الصودا الدايت، حيث تُصنع كيميائيا لمنح المشروب مذاقا حلوا، تؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم وتزيد من خطر تراكم الدهون في الكبد.

أضرار أخرى للمشروبات الغازية الدايت

بالإضافة إلى تأثيرها الضار على الكبد، ترتبط أيضا بمشكلات صحية أخرى، منها:

ارتفاع ضغط الدم.

توسع الأوعية الدموية.

زيادة الوزن.

أعراض مرض الكبد الدهني

في المراحل المبكرة، لا يسبب مرض الكبد الدهني أي أعراض ملحوظة، ومع تطور المرض، تظهر بعض العلامات مثل:

التعب والإرهاق.

الضعف العام.

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

فقدان الوزن غير المبرر.

تضخم الكبد.

نصائح للحفاظ على صحة الكبد

إذا كنت من عشاق هذا المشروب، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحة كبدك:

تقليل كمية الصودا الدايت التي تتناولها، ويفضل تجنبها تماما.

تجنب المحليات الصناعية والبحث عن بدائل طبيعية للحلويات، مثل الفواكه الطازجة.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام لحرق الدهون وتحسين صحة الكبد.

إجراء فحوصات دورية للكبد للتأكد من سلامته.

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