الامارات | خبراء يحذرون من فضلات الطيور على طلاء السيارة: تتحول إلى مادة «آكلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر موقع السيارات «ماين أوتو.دي» الألماني من أن فضلات الطيور قد تُلحق ضرراً جسيماً بطلاء السيارة، مشدداً على ضرورة إزالتها بأسرع وقت ممكن.

وأوضح الخبراء الألمان أن إزالة فضلات الطيور تزداد صعوبة كلما جفت، وتصبح مادة «آكلة» لطلاء السيارة بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ إذ تحتوي على مواد حمضية تشكل خطورة على طبقات الطلاء وعناصر الإحكام وطبقات التشميع.

وعن كيفية إزالة فضلات الطيور من طلاء السيارة، أوضح الخبراء أنه يمكن استعمال شامبو السيارة أو سائل غسيل الأطباق المعتدل مع إسفنجة أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

وإذا كانت فضلات الطيور جافة جداً بالفعل، فينبغي تليينها أولاً من خلال تغطيتها بمنشفة مبللة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم معالجتها بواسطة منظف الحشرات أو سائل غسيل الأطباق المعتدل أو شامبو السيارة.

كما حذر الخبراء من استعمال فرشاة صلبة أو إسفنجة ذات سطح خشن، كما لا يجوز استعمال المذيبات أو المبيضات أو أي مواد كاشطة، للحفاظ على رونق طلاء السيارة.

ولتجنب تساقط فضلات الطيور على السيارة من الأساس، ينبغي اختيار أماكن محمية عند ركن السيارة مثل الجراجات أو تجنب الأماكن تحت الأشجار وأضواء الشوارع، كما يمكن أن يكون القماش المشمع مفيداً أيضاً لحماية طلاء السيارة.