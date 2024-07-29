الامارات | «كراود سترايك» تعتذر عن العطل العالمي.. برسائل وهدايا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شركة الأمن السيبراني الأميركية «كراود سترايك» التي تسببت في تعطل ملايين أجهزة الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم أخيراً، بسبب عملية تحديث فاشلة لتطبيقاتها، تقديم بطاقات هدايا بقيمة 10 دولارات للبطاقة الواحدة للمتضررين من العطل،لاستخدامها مع خدمة توصيل الطعام للمنازل «أوبر أيتس» كاعتذار من جانب الشركة عن العطل الذي تسببت فيه.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن مصدر، القول إنهم استقبلوا رسالة بريد إلكتروني من «كراود سترايك» تعرض عليهم بطاقة مشتريات هدية، لأنها «تدرك العبء الإضافي الذي تسبب فيه العطل الذي وقع في 19 يوليو» الجاري.

وأضافت الشركة في إحدى رسائل البريد الإلكتروني: «لذلك نرسل من أعماق قلوبنا الشكر والاعتذار عن هذا الإزعاج». وقال مستخدمون تلقوا رسائل الهدية، إنهم عندما حاولوا استخدام بطاقة المشتريات ظهرت لهم رسالة تقول إنه تم إلغاء البطاقة.