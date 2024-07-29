الامارات | مؤتمر «التراث» في المغرب يحتفي بعبدالعزيز المسلّم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم معهد الشارقة للتراث مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع، الذي احتضنته المملكة المغربية الشقيقة بعنوان: «التراث والثقافة والمجال».

وكرّم المؤتمر رئيس المعهد ضيفَ شرف المؤتمر، الدكتور عبدالعزيز المسلّم، لجهوده المؤسسية في دعم التراث الثقافي على المستوى العربي، ومساهماته في تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات التراثية والثقافية والعلمية. كما تسلم هدية تذكارية من طلبة الدراسات العليا بكلية الآداب.

وعقد المؤتمر بالشراكة مع معهد الشارقة للتراث وولاية جهة بني ملال خنفيرة ومؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، وبمشاركة متحدثين وخبراء في الشأن الثقافي والتراثي من المغرب والإمارات وموريتانيا وعمان واليمن والعراق.