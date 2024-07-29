الامارات | محبو تايلور سويفت يملأون الاستاد الأولمبي.. وتلة قريبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاهد آلاف المعجبين حفل المغنية تايلور سويفت في ميونخ مساء أول من أمس، من تلة خارج الاستاد الأولمبي الذي قدمت فيه النجمة الأميركية واحداً من آخر عروض جولتها الموسيقية في ألمانيا.

وظهرت سويفت على المسرح وصاحت بتحية جمهورها باللغة الألمانية قائلة: «يسعدني رؤيتكم»، ما أثار حماساً شديداً لدى الجمهور داخل الاستاد الذي اكتظ بالكامل بمعجبيها.

وشكرت سويفت 74 ألف شخص على حضورهم حفلها. وقالت باللغة الإنجليزية: «شكراً لكم على التسكع معنا».