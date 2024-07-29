بعد إصابة الفنان أحمد رزق بورم في القولون.. أحذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

خضع الفنان أحمد رزق، لعملية جراحية لاستئصال ورم في القولون، ويواصل الفنان أحمد رزق حاليا الرعاية الطبية بغرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة.

وفي التقرير التالي يوضح لكم موقع "الخليج 365"، ماهو استئصال ورم القولون، وأعراض سرطان القولون وطرق الوقاية، وفقًا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

استئصال القولون الجزئي

وفي هذا الإجراء، يستأصل الجراح الجزء المصاب بالسرطان من القولون، كما يستأصل الجراح أيضًا بعض الأنسجة على جانبي السرطان.

وفي كثير من الأحيان، يُمكن إعادة توصيل الأجزاء السليمة من القولون أو المستقيم، ويمكن تنفيذ هذا الإجراء غالبًا عن طريق جراحة طفيفة التوغل تسمى تنظير البطن.

وسرطان القولون هو نمو للخلايا يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة ويسمى القولون، والقولون هو أول أقسام الأمعاء الغليظة وأطولها.

أما الأمعاء الغليظة فهي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي. ومهمة الجهاز الهضمي تحليل الطعام ليستفيد به الجسم.

الأعراض

تغيرًا في عادات الحمام، كزيادة مرات الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

خروج دم مع البراز.

الشعور بتقلُّصات مؤلمة.

شعورًا بأن الأمعاء لا تفرغ بالكامل أثناء التغوُط.

الضعف أو التعب.

نقصان الوزن دون تعمد ذلك.

طرق علاج ورم القولون في مراحلة المبكرة

قد يتطلب علاج أورام سرطان القولون الصغيرة للغاية وإجراء جراحة طفيفة التوغل، مثل:

إزالة السلائل أثناء إجراء تنظير القولون، يسمى استئصال السلائل.

قطع المخاطية بالتنظير: أي إزالة قدر صغير من بطانة القولون.

الجراحة طفيفة التوغل: تسمى الجراحة بالمنظار، ويمكن لهذا النوع من الجراحة إزالة السلائل التي لا يمكن إزالتها أثناء تنظير القولون.

وفي هذا الإجراء، يجري الجراح العملية من خلال عدة فتحات صغيرة، تسمى الشقوق، في جدار البطن.

وتمر الأدوات المرفق بها كاميرات عبر الفتحات وتظهر القولون على شاشة الفيديو.

ربما يأخذ الجراح أيضًا عينات من العقد اللمفية في المنطقة التي تحيط بالسرطان.

علاج حالات سرطان القولون الأكثر تقدمًا

استئصال القولون الجزئي.

جراحة لإنشاء طريق لخروج النفايات من الجسم.

استئصال العقدة اللمفية.

العلاج الكيميائي: تستخدم المعالجة الكيميائية أدوية قوية لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج الإشعاعي: يستخدم العلاج الإشعاعي حزم أشعة عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج الاستهدافي: يَستخدم العلاج الاستهدافي أدوية تهاجم مواد كيميائية معينة في الخلايا السرطانية.

العلاج المناعي: العلاج المناعي علاج تُستخدم فيه أدوية تساعد الجهاز المناعي في الجسم على قتل الخلايا السرطانية.

الوقاية

ينصح الأطباء الأشخاص المعرضين لاحتمال متوسط للإصابة بسرطان القولون بالحرص على بدء الخضوع لفحص للكشف عن سرطان القولون عند بلوغ سن 45 عامًا تقريبًا.

تناوُل مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة.ُ

الابتعاد عن تناوُل المشروبات الكحولية.

الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع.

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