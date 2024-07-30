كيف تسبب دهون البطن والذراعين الإصابة بالأمراض العصبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "Neurology"، أن تراكم الدهون في مناطق معينة من الجسم، مثل البطن والأذرع، يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض عصبية مثل الزهايمر وباركنسون.

الأشخاص الذين يعانون من "الدهون الحشوية التي تستقر على جدران البطن" و"الطيات طويلة من الجلد المترهل والدهون التي تتدلى من أعلى الذراعين"، هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض مقارنة بمن لديهم عضلات قوية، وفقا لصحيفة "ديل ميل" البريطانية.

وأكدت الدراسة التي شملت آلاف الأشخاص أن زيادة الوزن في هذه المناطق مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والتي بدورها تساهم في تطور الأمراض العصبية التتكسية مثل الزهايمر وباركنسون، وهذا يعني أن شكل الجسم ليس مجرد مسألة جمال، بل عامل حاسم في الحفاظ على صحة الدماغ.

قوة العضلات تحمي الدماغ

على الجانب الآخر، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بقوة عضلية عالية كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الأمراض، وهذا يشير إلى أن ممارسة التمارين الرياضية لبناء العضلات قد تكون وسيلة فعالة للوقاية من الأمراض العصبية.

الدهون تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

يرجع السبب الرئيسي في هذا الارتباط إلى أن تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهذه الأمراض بدورها تزيد من خطر الإصابة بأمراض عصبية.

وأشار الباحثون إلى أن تقليل الدهون في هذه المناطق وتعزيز نمو العضلات يمكن أن يكونا وسيلة فعالة للوقاية من هذه الأمراض المزمنة.

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