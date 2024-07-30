5 أطعمة مثالية لبناء العضلات.. تناولها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - بناء عضلات قوية ومتناسقة ليس حكرا على محبي اللحوم، فالأطعمة النباتية، مثل الحمص والعدس والفول السوداني والسبانخ، توفر كل العناصر الغذائية اللازمة لنمو العضلات وتعزيز الأداء الرياضي، وفقا لموقع " Times of India".

الحمص

غني بالبروتين والألياف، التي تساعد على تعزيز قوة العضلات أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

التوفو

التوفو، المصنوع من فول الصويا، غني بالبروتين والكالسيوم، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في أي نظام غذائي نباتي لبناء العضلات.

العدس

يحتوي على كمية عالية من البروتين والحديد والألياف، ويساعد في نمو العضلات وتحسين الصحة الأيضية.

الفول السوداني

غني بالعناصر الغذائية التي تعزز قوة العضلات والأداء الرياضي، كما أنه يوفر بروتينا ودهونا صحية.

السبانخ

من الخضروات الخضراء الغنية بنسبة عالية من الحديد والنترات الغذائية، لذا فهي خيارا مثاليا لتعزيز نمو العضلات.

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