الامارات | طبيب يحذر: حر الصيف يقلل فاعلية الأدوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع استمرار حرارة الصيف، يواجه المرء مخاطر الإصابة بالجفاف وغير ذلك من الأمراض التي تقترن بارتفاع حرارة الطقس إلا أن الباحثين يؤكدون أن الحرارة، مثلما تؤثر في البشر، فإنها تؤثر أيضاً في الأدوية وتقلل فاعليتها، ما ينطوي على خطورة بالغة على صحة المرضى.

وقال المتخصص في طب الأسرة والمجتمع بكلية طب بايلور في مدينة هيوستن الأميركية، الطبيب مايك رين، إن الحرارة والرطوبة تؤثران بشكل كبير في فاعلية بعض الأدوية.

وأضاف: «لا يريد أحد من المرضى أن تخفق الأدوية التي يتناولها في علاج المرض أو تراجع فاعليتها».

وأشار رين إلى أن «الأدوية التي تكون في صورة رذاذ مثل الأدوية التي يتم استنشاقها لعلاج ضيق التنفس تتأثر بالحرارة وقد تصاب بالتلف»، موضحاً أن «الحرارة قد تؤدي إلى جفاف السائل الدوائي أو الأدوية التي يتناولها المريض عن طريق الحقن».