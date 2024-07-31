الامارات | «غوغل» تثير غضباً بإعلان «عزيزتي سيدني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت «غوغل» غضب بعض مشاهدي الألعاب الأولمبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بإعلان يظهر برنامجها للذكاء الاصطناعي وهو يساعد فتاة على كتابة رسالة إلى الرياضية المفضلة لديها.

ويظهر إعلان «دير سيدني» (عزيزتي سيدني) الذي يهدف إلى الترويج لقدرات برنامج «جيميني إيه آي»، رجلاً يصف بشكل عاطفي كيف كتبت هذه الأداة الذكية لابنته رسالة إلى العداءة الأميركية سيدني ميشيل ماكلولين - ليفرون التي حطّمت الرقم القياسي العالمي في نهائيات سباق 400 متر حواجز للسيدات في طوكيو عام 2021، إلا أن مشاهدين انتقدوا الإعلان، معتبرين أنه يروج لفكرة أنه يجب على الآباء إقناع أطفالهم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بدلاً من تعلم التعبير عن أنفسهم.

وقال أستاذ الإعلام في جامعة سيراكيوز بولاية نيويورك الأميركية، شيلي بالمر، في تدوينة «إنه واحد من أكثر الإعلانات إثارة للقلق التي رأيتها».