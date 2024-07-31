الامارات | تسمُّم جماعي بسبب «ثعبان البحر المشوي».. ومسؤولون ينحنون اعتذاراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت السلطات الصحية في اليابان، أول من أمس، بأن 140 شخصاً عانوا تسمماً غذائياً، بعد تناول أطباق «ثعبان البحر المشوي»، وهو طبق شعبي يُقدم في منتصف الصيف في اليابان، وبيع الأسبوع الماضي في متجر كبير في يوكوهاما بالقرب من طوكيو.

وأصيب الأشخاص بأعراض مثل القيء والإسهال، لكن معظم الحالات لم تكن خطرة، وفقاً لمركز الصحة في مدينة يوكوهاما، الذي أضاف أن الوفاة الوحيدة بين المصابين كانت لامرأة في التسعينات من عمرها.

وقدّم مدير متجر «كيكيو»، شينجي كانيكو، اعتذاره للزبائن، و«تعازيه الصادقة» لأسرة المرأة المتوفاة.

ووفقاً لمركز الصحة العامة، باعت سلسلة مطاعم ثعبان البحر «نيهونباشي إيسيسدا» التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، أكثر من 1500 طبق من ثعبان البحر المشوي، إضافة إلى علب الطعام المملوءة بالأرز وثعبان البحر يومي الأربعاء والخميس الماضيين في متجر كيكيو في منطقة كونا بيوكوهاما.

وقال المركز الصحي إنه تم الكشف عن وجود بكتيريا «المكورات العنقودية الذهبية»، التي يمكن أن تسبب القيء والإسهال، لدى بعض الذين تناولوا الوجبات.