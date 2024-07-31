اتباع نظام نباتي لـ 8 أسابيع يحميك من هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية أن اتباع نظام غذائي نباتي لمدة 8 أسابيع يؤخر الشيخوخة.

وأوضحت الدراسة أن العمر الزمني الطبيعي هو الذي يحدد المدة التي قضاها الإنسان على قيد الحياة، والبيولوجي هو الذي يحدد الانخفاض التدريجي في كفاءة خلايا الجسم، وفقا لمجلة "نيوزويك".

وفيما لم يتفق العلماء على توحيد معيار واحد لقياس العمر البيولوجي للإنسان، اعتبرت هذه الدراسة الجديدة أنه يمكن تأخير العمر البيولوجي من خلال الحفاظ على التمارين الرياضية واعتماد نظام غذائي صحي.

وتعاونت جامعة ستانفورد مع شركة تحليلات بيولوجية معتمدة عالمية، جنّدت 21 زوجاً من التوائم المتماثلة والبالغة للتحقيق في كيفية تأثير ثمانية أسابيع من اتباع نظام غذائي نباتي على الحياة.

وعلى مدار فترة الدراسة، اتبع أحد التوأمين من كل زوج نظاماً غذائياً نباتياً بالكامل بينما التزم الآخر بخطة وجبات صحية.

وبحلول نهاية الدراسة، شهد التوائم الذين التزموا بالنظام الغذائي النباتي انخفاضاً كبيراً في علامات الشيخوخة البيولوجية الشاملة، بالإضافة إلى علامات محددة مرتبطة بالعمر في القلب والكبد والهرمونات والالتهابات والأنظمة الأيضية.

وسيواصل فريق الدراسة برئاسة العالِم السلافي فارون دواراكا أبحاثهم للتأكد من حدوث تأثير ضد الشيخوخة بعد عودة التوائم إلى عاداتهم الغذائية المعتادة.

استجابات وتراجع العمر البيولوجي

كشف الباحثون أنهم لاحظوا استجابات متميزة، حيث أظهرت المجموعة النباتية انخفاضاً كبيراً سرعة اتجاه الخلايا ناجية الشيخوخة، نتيجة التأثيرات الصحية للأنظمة الغذائية النباتية.

ورغم أن الدراسة لم تحدد ما هي الأنظمة النباتية التي اعتمدها الباحثون، فإنّهم وجهوا بعض النصائح الغذائية لأولئك الذين يأملون أن يتقدموا في السن بشكل أكثر صحة.

خطوات لحياة صحية

اعتبرت عالمة "الوراثة اللاجينية" لوسيا أرونيكا لمجلة "نيوزويك"، أنه من خلال فهم أهمية العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة في النباتات العضوية، الخالية من الأسمدة، يمكن التوصل إلى أفضل الأساليب لحياة صحية أطول.

وكانت دراسات سابقة قد ذكرت أن تناول البروتين - وخاصة من المصادر الحيوانية - مفيد لكبار السن، لكنه يمكن للعديد من الأنظمة الغذائية تعزيز صحة الشخص حسب أرونيكا.