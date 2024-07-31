الامارات | حان وقت "الاسترخاء في الصيف" مع "تشاتلز آند مور"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت "تشاتلز آند مور" حلّها المثاليّ الذي يضمن لكم الاستمتاع بالاسترخاء والراحة داخل منازلكم في الصيف، من خلال أحدث حملةٍ لها تحت عنوان "الاسترخاء الصيفي".

عملت "تشاتلز آند مور" على تصميم هذه الحملة بهدف مساعدة عملائها على الشعور بالراحة التامة والاسترخاء المطلق في المنازل، وذلك من خلال تشكيلةٍ واسعة ورائعة من الأرائك القابلة لأن تتحوّل إلى أسرّة، والأرائك ذات الذراعين القابلة للإمالة، والأرائك المتعدّدة الوحدات.

ولأا الأرائك تعلعب دوراً استثنائياً وحيوياً في حياتنا اليومية، من خلال موقعها المحوري في غرف المعيشة، حيث يشكل حضورها مساحةً نمضي فيها معظم أوقاتنا ونستمتع بجلساتنا فيها كما يحلو لنا، ومن هذا المنطلق تقدّم "تشاتلز آند مور" ثلاثة أنماط من الأرائك القابلة للتكيّف مع كل مساحةٍ تُوضع فيها، لتوفير أقصى مستويات الراحة مقابل أعلى درجات الحرارة، والشعور بمتعة الاسترخاء خلال موسم الصيف.

النمط الأوّل هو الأرائك الأسرّة التي تمزج بكل سلاسة بين جمال التصميم والأناقة والعملانية، بحيث توفر حلاً مثالياً لاستقبال الضيوف، وتحوّل أيّ مساحة داخل البيت إلى فسحةٍ حافلة بالهدوء في هذا الفصل.

أما الراغبون في قطعٍ تلبّي ما يتطلّعون إليه من راحةٍ قصوى، فتقدّم لهم "تشاتلز آند مور" النمط الثاني، وهو الأرائك ذات الذراعين والقابلة للإمالة، التي توفّر لهم مرونةً استثنائية وشعوراً لا يُضاهى بالاسترخاءً خلال مشاهدتهم برامجهم التلفزيونية المفضّلة، أو التمدّد بعد يومٍ طويل حافل بالنشاط. المميّز في هذه القطع هو أنها أنيقة ومصنوعة من موادّ عالية الجودة وأقمشة متينة لتدوم طويلاً، ما يجعلها مثالية للعائلات التي لديها أطفال وحيوانات أليفة، ما يضمن الاستمتاع بجلساتٍ مميزة، مع راحة بالٍ دائمة.

أما النمط الثالث فهو الأرائك المتعدّدة الوحدات، والمتميّزة بقدرتها على توفير تصاميم متنوّعة الأشكال والاستخدامات، تتكيّف مع الاحتياجات الخاصة بكل مساحة معيشة، ما يجعلها الخيار المثالي للأسر المحبّة للحيوية والتغيير ومواكبة الاتجاهات الحديثة. كل قطعة في هذه التشكيلة مصنوعةٌ بدقّةٍ متناهية لتجمع بين التصميم الراقي والمريح وجمال الشكل والروح المعاصرة، لإضفاء المزيد من الحيوية على الديكور الداخلي للمنزل.

في هذا السياق، علّق أدريان شو، الرئيس التنفيذي "لتشاتلز آند مور" قائلاً: "تتمحور حملتنا الجديدة "الاسترخاء الصيفي" حول المفاهيم التي تجمع بين متعة البقاء في المنزل خلال فصل الصيف، وخلق لحظاتٍ ملؤها الراحة والاسترخاء، تجمعنا بمن نحب. إذا كنتم ترغبون في ترقية غرفة معيشتكم، أو تحسين مستوى الراحة في بيوتكم، فلا بدّ لكم أن تختاروا ما يناسبكم من تشكيلاتنا التي ترتقي بجلساتكم الصيفية وتحوّلها إلى أوقاتٍ لا تُنسى".

تتوفر تشكيلة الأرائك بأنماطها الثلاثة لدى صالات عرض "تشاتلز آند مور" في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. استكشفوا مفاهيم الأناقة والراحة القصوى، واستمتعوا بـ "الاسترخاء الصيفي" داخل بيوتكم.