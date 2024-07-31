الامارات | احذروا الحمام والثلاجة.. ما أفضل مكان لحفظ العطور خلال الصيف الساخن؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينصح مختصون بعدم الاحتفاظ ببعض المستحضرات والعطور في الثلاجة؛ إذ تؤثر البرودة بالسلب على قوامها والمواد الفعالة بها.

ويشير الخبراء إلى أنه لا ينبغي الاحتفاظ بالعطور في الثلاجة؛ لأن البرودة قد تؤثر بالسلب على جزيئات العطر، وبالتالي يفقد العطر رائحته المميزة.

كما يعد الحمام غير مناسب للاحتفاظ بالعطور بسبب تقلبات درجات الحرارة والرطوبة العالية.

ومن الأفضل تخزين العطور في مكان بارد ومظلم، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

كما أن الثلاجة غير مناسبة للاحتفاظ بمستحضرات المكياج مثل كريم الأساس والكونسيلر وأقلام أحمر الشفاه؛ لأن البرودة تؤثر بالسلب على قوام المستحضر. ومن ثم يصير قوام كريم الأساس متكتلاً ويصعب تطبيقه، بينما يفقد أحمر الشفاه مرونته وقد ينكسر. ولتجنب ذلك، ينبغي الاحتفاظ بمستحضرات المكياج في الحمام.

وأيضاً ينصح بعدم الاحتفاظ بمنتجات التجميل ذات الأساس الزيتي في الثلاجة؛ لأن زيوت الوجه والأمصال الزيتية حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة، وبالتالي يمكن أن تنفصل المكونات ويصير المستحضر غير صالح للاستخدام، كما قد تتأثر فعالية المستحضر بالسلب.

ولتجنب حدوث ذلك، ينبغي الاحتفاظ بمنتجات التجميل ذات الأساس الزيتي في درجة حرارة الغرفة.

كما تعد الثلاجة غير مناسبة للاحتفاظ بطلاء الأظافر؛ إذ قد يصير قوام الطلاء غليظاً ويصعب تطبيقه. ومن الأفضل الاحتفاظ بطلاء الأظافر في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

وكذلك الكريم الواقي من الشمس لأن البرودة قد تؤثر بالسلب على تركيبة الكريم، ما يقلل من فعاليته في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.