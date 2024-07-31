احذر.. علامة مؤلمة تظهر في القدمين تشير إلى "مرض قاتل صامت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تتسبب في وفاة ما يقرب من 18 مليون شخص سنويًا، ويشمل ذلك الحالات التي تؤثر على القلب والجهاز الدوري مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية وقصور القلب.

ويدرك الكثير منا بعض الأعراض الأكثر شيوعًا، مثل آلام الصدر، ومع ذلك، هناك أعراض أخرى أقل شهرة وأقل وضوحًا، بحسب express.

وفقا لبعض خبراء الصحة، يمكن أن تظهر بعض العلامات التحذيرية لأمراض القلب والأوعية الدموية في القدمين.

وبشكل أكثر تحديدًا، فإن هذه الأعراض هي علامات واضحة على مرض الشرايين الطرفية (PAD) - وهو حالة شائعة من أمراض القلب والأوعية الدموية حيث يؤدي تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين إلى تقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق.

تشرح عيادة كليفلاند أن "الألم الحارق أو المؤلم" في قدميك وأصابع قدميك أثناء الراحة قد يكون علامة على مرض الشرايين المحيطية.

من المرجح أن يحدث هذا في الليل أثناء الاستلقاء على السرير.

قد تعاني أيضًا من تقرحات في أصابع القدم والقدم لا تلتئم، بالإضافة إلى الشعور بأن بشرتك باردة عند لمسها على قدميك.

ومع ذلك، فإن العلامة الأولى غالبًا ما تكون الألم أو التشنج أو الانزعاج في ساقيك أو الأرداف الذي يحدث عندما تكون نشطًا.

ويضيف مركز القدم والكاحل المتقدم في الولايات المتحدة أن هناك بعض العلامات الأخرى لمرض الشرايين المحيطية التي يمكن أن تظهر في القدمين.

وتشمل هذه الأعراض ترقق الشعر أو غيابه على الساقين أو القدمين وتغيرات في أظافر القدمين، مثل سماكتها أو تغير لونها أو هشاشةها.

ومن الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها:

خدر أو ضعف في الساقين

تغير لون الجلد في ساقيك، مثل أن يصبح شاحبًا أكثر من المعتاد أو أزرق اللون - قد يكون من الصعب رؤية ذلك على الجلد البني والأسود

بشرة لامعة

عند الرجال، ضعف الانتصاب

تقلص العضلات في ساقيك (هزال)

تحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "غالبًا ما تتطور أعراض مرض الشرايين المحيطية ببطء، بمرور الوقت.

"إذا تطورت أعراضك بسرعة، أو ساءت فجأة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا."

يجب عليك التحدث إلى طبيب في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، وفقًا لعيادة كليفلاند.

وتتابع: "إن الكشف المبكر عن أمراض الشرايين المحيطية مهم حتى تتمكن من البدء في العلاج المناسب قبل أن يصبح المرض شديدًا بما يكفي ليؤدي إلى مضاعفات مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية".

وفي الحالات القصوى قد يحتاج الأشخاص المصابون بمرض الشرايين المحيطية إلى الخضوع لعملية البتر، ولكن هذا ليس ضروريا إذا تم علاجه بسرعة.

لتقليل خطر الإصابة بأمراض الشرايين المحيطية، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بما يلي:

ممارسة الرياضة بانتظام

عدم التدخين

تناول نظام غذائي صحي

فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

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