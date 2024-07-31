الامارات | انتبه إلى 10 أعراض تنذر بالاحتراق النفسي.. الشعور بالتعب المستمر أولها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصف مختصون الاحتراق النفسي بأنه حالة من الإنهاك النفسي والجسدي على حد سواء، وينجم عن التوترات المستمرة والصراعات، التي لم يتم حلها، سواء كان ذلك في الحياة الخاصة أو في العمل، بالإضافة إلى الإدمان على العمل السعي المستمر إلى النجاح والكمال، حسب الرابطة المهنية للمعالجين النفسيين بألمانيا.

وأشارت الرابطة إلى أن الأعراض النفسية للاحتراق النفسي تتمثل في العصبية، ونفاد الصبر، وسرعة الاستثارة، واعتلال المزاج بسبب أشياء تافهة، بالإضافة إلى الانعزال الاجتماعي.

أما الأعراض الجسدية للاحتراق النفسي فتتمثل في الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، وصعوبات النوم، وارتفاع ضغط الدم، وضعف التركيز وتدهور الذاكرة، بالإضافة إلى الحساسية تجاه الضوضاء والأضواء الساطعة وحتى اللمس.

وشددت الرابطة على ضرورة طلب المساعدة الطبية عند ملاحظة هذه الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الاحتراق النفسي، والتي تتمثل في مشاكل نفسية كالاكتئاب ومشاكل صحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويمكن مواجهة الاحتراق النفسي من خلال العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، والذي يساعد المريض على تغيير نظرته للأمور، ومن ثم تغيير سلوكياته.

وإلى جانب العلاج النفسي، ينبغي العمل على خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية، من خلال وضع حدود فاصلة بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية وتخصيص وقت كاف لممارسة الهوايات ومقابلة الأصدقاء والذهاب إلى السينما والمسرح مثلاً.