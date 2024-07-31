عدو خفي على سفرتك.. مشروب يدمر كبدك دون أن تعلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المشروبات الغازية من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، ورغم مذاقها اللذيذ، فإنها تحمل في طياتها مخاطر صحية، خاصة على مستوى الكبد، وفقا لموقع "healthline" الطبي.

تأثير المشروبات الغازية على الكبد

تحتوي المشروبات الغازية على كميات هائلة من السكر، وخاصة شراب الذرة عالي الفركتوز، وهو نوع من السكر يمتصه الجسم بسرعة كبيرة ويتحول مباشرة إلى دهون تتراكم في الكبد، ولأن الكبد هو العضو المسؤول عن معالجة الفركتوز، فإن التعرض لكميات كبيرة منه يؤدي إلى إرهاقه وتراكم الدهون فيه، ما يضر بخلاياه ويؤثر على وظائفه الحيوية.

وتُزيد المشروبات الغازية أيضا من الإصابة بمرض خطير يعرف بـ"الكبد الدهني غير الكحولي".

بالإضافة إلى تأثيرها على الكبد، فإن المشروبات الغازية ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية الأخرى، مثل:

يُسهم استهلاكها في زيادة الوزن والسمنة، بسبب ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية.

تزيد أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ترفع من مستوى الكوليسترول الضار في الدم و تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي على أحماض تتسبب في تآكل مينا الأسنان.

تسبب انتفاخ البطن والغازات والإمساك.

تؤثر على مستويات الطاقة والنشاط.

نصائح للحفاظ على صحة الكبد

الحد من تناول السكريات.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

إجراء الفحوصات الطبية الدورية يساعد على الكشف المبكر عن أي مشاكل في الكبد.