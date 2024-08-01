الامارات | «ميتا» تمتثل لتشريعات تكساس.. ستدفع 1.4 مليار دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيس بوك» و«إنستغرام»، أول من أمس، على دفع 1.4 مليار دولار لعدم امتثالها لتشريعات حماية البيانات الشخصية في ولاية تكساس التي تمنع بشكل خاص «الإشارة» إلى الأصدقاء (tagging) على الصور المنشورة على «فيس بوك». واتهمت الولاية «ميتا» بالتحايل على التشريع الذي يحظر استخدام البيانات البيومترية للأشخاص، من خلال السماح للمستخدمين بتسمية الأشخاص الذين يظهرون في صورهم تلقائياً، من دون موافقة مسبقة، بحسب وثائق قضائية.

وتضع الاتفاقية الموقعة بين المدعي العام في تكساس، كين باكستون، والشركة العملاقة في القطاع الرقمي، حداً لإجراءات قانونية مستمرة منذ سنوات.

وكانت الشكوى المقدمة في أوائل عام 2022، هي الأولى التي تتهم فيها الولاية شركة في القطاع الرقمي بعدم احترام القانون المتعلق بتسجيل الهوية البيومترية واستخدامها.