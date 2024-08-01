الامارات | البرازيل تطمح إلى تطوير «كمبيوتر خارق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم البرازيل استثمار 4.1 مليارات دولار بحلول عام 2028 في الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير «كمبيوتر خارق» من صنعها، بحسب خطة قُدمت للرئيس البرازيلي الثلاثاء. وقال الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا خلال مؤتمر خُصص لهذه المسألة في برازيليا، إن «وثيقة للذكاء الاصطناعي، من توقيع علماء برازيليين، تمثل خطوة مهمة للبلاد. يجب على البرازيل أن تتعلم التحليق».

وأوضحت الحكومة في بيان، أن الهدف من هذه الخطة يتمثل خصوصاً في تطوير «واحد من أقوى خمسة أجهزة كمبيوتر عملاقة في العالم».

وأضافت الحكومة أن البرازيل ترغب أيضاً في تطوير نماذج لغوية متقدمة بالبرتغالية، «مع بيانات وطنية تشمل خصائصنا الثقافية والاجتماعية واللغوية».

وتنص على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات، بشكل يتيح للتقنيات الحديثة أن تخدم النسيج الصناعي البرازيلي.