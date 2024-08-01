الامارات | الابتسامات تغمر وجه «رافي» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت مؤسسة «تحقيق أمنية»، أمنية الطفل رافي (ست سنوات)، في الإقامة بمنتجع أتلانتس النخلة في دبي، وزيارة حديقة أتلانتس أكوافنتشر المائية.

وغمرت وجه رافي ابتسامات الفرح والسعادة، مع الاستقبال الحافل الذي حظي به مع عائلته، من قِبل طاقم عمل المنتجع، وفريق عمل المؤسسة، والأجواء الاحتفالية التي عمّت المكان لتحقيق أمنيته بقضاء أوقات سعيدة حافلة بالمرح مع أفراد أسرته.

من جانبه، توجّه الرئيس التنفيذي لـ«تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، بالشكر والتقدير إلى القائمين على منتجع أتلانتس النخلة دبي لاستضافة رافي وعائلته للإقامة، ومنحه الفرصة للاستمتاع بقضاء يوم مليء بالتشويق والمغامرة في أكبر حديقة مائية في العالم.

وأكد الزبيدي اعتزاز «تحقيق أمنية» والقائمين عليها بالشراكة الاستراتيجية التي تربطهم بالعديد من وجهات الضيافة، والكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، التي تُسارع على الدوام إلى دعم مبادرات ومشاريع المؤسسة ذات البعد الإنساني والأثر الإيجابي، وتحرص على المشاركة في إسعاد الآخرين، ونشر مفهوم ردّ الجميل للمجتمع بأروع الصور.