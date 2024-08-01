الامارات | «القومي للمسرح المصري» يحتفي بسميحة أيوب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ المهرجان القومي للمسرح المصري دورته الـ17 أول من أمس، وسط احتفاء رسمي وجماهيري بالفنانة سميحة أيوب التي تحمل الدورة اسمها، تكريماً لمشوارها الطويل الذي يمتد لأكثر من سبعة عقود.

وقال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، في الافتتاح، إن «اختيار اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب للاقتران بالدورة الحالية من المهرجان هو احتفاء بمسيرة حافلة بالإبداع والتأثير، مسيرة أسهمت في تشكيل وجدان أجيال من الفنانين.. أيقونة فنية وصاحبة عطاء متدفق».

كما كرّم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم في المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية 10 من فناني وصناع المسرح المصري، من بينهم الممثل أحمد بدير، والممثلة سلوى محمد علي.

وتشمل المسابقة الرسمية للمهرجان، الذي يستمر حتى 17 الجاري، 33 عرضاً لفرق تمثل مسرح الدولة، والمسرح المستقل، والمسرح الجامعي، والمعاهد الفنية، فيما تُعرض ثلاث مسرحيات أخرى خارج التسابق.