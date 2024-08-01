الامارات | عروض «لايت نايت» تنطلق اليوم في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي» بدء عرض فيلمها «لايت نايت وذ ذا ديفل»، الذي أنتج بالتعاون مع «سبوكي بيكتشرز»، اعتباراً من اليوم، في صالات السينما في الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعُمان.

والفيلم من بطولة الممثل ديفيد داستمالشيان (سويسايد سكواد، وأوبنهايمر)، وتدور أحداثه في عام 1977، ويسرد قصة مضيف برنامج حواري في وقت متأخر من الليل، إذ يحدث خطأ في البث التلفزيوني المباشر، ما يطلق العنان للشر في غرف المعيشة في جميع أنحاء أميركا. وحظي الفيلم بإشادة من نقاد حول العالم، وحصل على تقييم 97% على موقع «روتن توميتوز»، كما حقق 14 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، حسب بيان «إيمج نيشن أبوظبي».

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى «إيمج نيشن أبوظبي»، بن روس: «إن تفاعل الجمهور العالمي مع الأسلوب السردي الفريد للفيلم كان مذهلاً. ونحن في غاية السعادة لأن الجمهور سيتمكن الآن من الاستمتاع بهذا الفيلم المميز في المنطقة».

والفيلم من كتابة وإخراج وتحرير المخرجين الأستراليين: كاميرون وكولين كيرنز المعروفين بأفلام الرعب «100 بلودي أيكرز» و«سكير كامبين».

وعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان «ساوث باي ساوث ويست»، ولاقى رواجاً خلال مهرجانات عدة، وحصل على العديد من الجوائز.